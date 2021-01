Serie A, quasi nulle le possibilità di posticipo di Fiorentina-Inter (Di sabato 30 gennaio 2021) nulle le possibilità di posticipo per Fiorentina-Inter La richiesta dell’Inter di rinviare a sabato il match contro la Fiorentina, della prossima giornata, è stata rispedita al mittente. È quanto si legge oggi sulla Gazzetta dello Sport, secondo cui la LegaSerieA ha declinato la richiesta dei nerazzurri. “Conte avrebbe preferito pari opportunità, anche se, per la verità, in vista del ritorno di Coppa sarà lui a beneficiare di un giorno in più rispetto a Pirlo. In questo senso, va registrato come siano da considerare praticamente nulle le possibilità reali di uno spostamento del match di Firenze a sabato: il calendario, fissato già a dicembre, resterà così com’è”. Sabato 30 gennaio: ... Leggi su intermagazine (Di sabato 30 gennaio 2021)lediperLa richiesta dell’di rinviare a sabato il match contro la, della prossima giornata, è stata rispedita al mittente. È quanto si legge oggi sulla Gazzetta dello Sport, secondo cui la LegaA ha declinato la richiesta dei nerazzurri. “Conte avrebbe preferito pari opportunità, anche se, per la verità, in vista del ritorno di Coppa sarà lui a beneficiare di un giorno in più rispetto a Pirlo. In questo senso, va registrato come siano da considerare praticamentelereali di uno spostamento del match di Firenze a sabato: il calendario, fissato già a dicembre, resterà così com’è”. Sabato 30 gennaio: ...

