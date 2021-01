Serie A, il Milan vince a Bologna (Di sabato 30 gennaio 2021) Serie A, il programma e i risultati di sabato 30 gennaio. In campo Milan, Juventus e Inter. ROMA – Serie A, il programma e i risultati di sabato 30 gennaio. Dopo il pareggio tra Torino e Fiorentina, la ventesima giornata prosegue con tre partite in calendario. Serie A, i risultati di sabato 30 gennaio Di seguito i risultati di Serie A di sabato 30 gennaio, sfide valide per la ventesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS) Bologna-Milan 1-2Sampdoria-Juventus (ore 18)Inter-Benevento (ore 20.45) Serie ASerie A, Bologna-Milan LIVE Bologna-Milan 1-2 Marcatori: 36? Rebic (M), 55? rig. Kessié (M), 81? Poli ... Leggi su newsmondo (Di sabato 30 gennaio 2021)A, il programma e i risultati di sabato 30 gennaio. In campo, Juventus e Inter. ROMA –A, il programma e i risultati di sabato 30 gennaio. Dopo il pareggio tra Torino e Fiorentina, la ventesima giornata prosegue con tre partite in calendario.A, i risultati di sabato 30 gennaio Di seguito i risultati diA di sabato 30 gennaio, sfide valide per la ventesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS)1-2Sampdoria-Juventus (ore 18)Inter-Benevento (ore 20.45)A,LIVE1-2 Marcatori: 36? Rebic (M), 55? rig. Kessié (M), 81? Poli ...

OptaPaolo : 20 - Il Milan ha trovato la rete in 20 trasferte consecutive di Serie A per la prima volta nella sua storia, supera… - TuttoMercatoWeb : Milan, Maldini: 'Ibra? Pronti a difenderlo in ogni modo, non ha nulla a che fare col razzismo' - OptaPaolo : 1 - Ibrahimovic é l'unico giocatore del Milan ad aver segnato in tutte le competizioni giocate dai rossoneri in que… - kal_1979 : RT @RobertoSavino10: Assegnati in serie A 60 rigori. 14 al milan. Quasi il 25% Fine Anzi no. #lajuverubba - RedazioneFM : #SerieA: #Milan di rigore, #Rebic e #Kessie stendono il #Bologna 2-1 -