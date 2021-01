Sergio Mattarella | stipendio | quanto guadagna il presidente della Repubblica

Rinaldi_euro : (AGI) - Roma, 29 gen. - 'Fico? Pur di non mollare la poltrona, ci riprovano. Altri giorni persi, l'Italia che lavor… - Mov5Stelle : Segui con noi a partire dalle 17.00 le dichiarazioni al Quirinale dopo le consultazioni con il Presidente della Rep… - Mov5Stelle : Segui con noi le dichiarazioni del MoVimento 5 Stelle al Quirinale dopo le consultazioni con il Presidente della Re… - AnpiTerracina : RT @Anpinazionale: Ciao Pasquale ...?? 'È morto a Samo (RC) Pasquale Brancatisano, partigiano, nome di battaglia “Malerba”.Aveva 99 anni.… - icemastromatteo : RT @Anpinazionale: Ciao Pasquale ...?? 'È morto a Samo (RC) Pasquale Brancatisano, partigiano, nome di battaglia “Malerba”.Aveva 99 anni.… -

Ultime Notizie dalla rete : Sergio Mattarella

Il Capo dello Statoha dato al presidente Roberto Fico un mandato esplorativo.Il Presidente della Repubblica,ha avuto ieri sera un colloquio telefonico con Elisabetta Casellati, per informarla sull'evoluzione della crisi. Il calendario delle consultazioni ...Highlights: The president of Italy has asked the speaker of the lower house for leading a new house of negotiations; The new round of negotiations has been focusing on the politic ...Dopo aver ricevuto il mandato esplorativo da Mattarella oggi Roberto Fico inizia le consultazioni partendo con il M5s: il calendario Ieri sera il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha avut ...