Serena Rossi: “Se Davide mi tradisse, tenterei di salvare ciò che ho costruito” (Di sabato 30 gennaio 2021) “Se Davide mi tradisse, tenterei di salvare ciò che ho costruito”. A parlare così è Serena Rossi, attrice di successo e compagna di Davide Devenuto, collega conosciuto sul set di Un posto al sole. Gli attori sono legati da diversi anni e vivono un amore solido che hanno sempre protetto dai riflettori e dai gossip. La coppia ha un figlio, Diego, nato nel 2016, e arrivato dopo che avevano vissuto una crisi terminata con la volontà di restare insieme per sempre. Intervistata da Confidenze, Serena ha confessato: “La famiglia per me è tutto. Nella mia, che è forse un po’ pazzarella, ci sono tanta gioia e un mare di coccole – ha detto -. Abbiamo riferimenti solidi nei nostri genitori. Io, poi, sono una ragazza vintage. La modernità mi ... Leggi su dilei (Di sabato 30 gennaio 2021) “Semidiciò che ho”. A parlare così è, attrice di successo e compagna diDevenuto, collega conosciuto sul set di Un posto al sole. Gli attori sono legati da diversi anni e vivono un amore solido che hanno sempre protetto dai riflettori e dai gossip. La coppia ha un figlio, Diego, nato nel 2016, e arrivato dopo che avevano vissuto una crisi terminata con la volontà di restare insieme per sempre. Intervistata da Confidenze,ha confessato: “La famiglia per me è tutto. Nella mia, che è forse un po’ pazzarella, ci sono tanta gioia e un mare di coccole – ha detto -. Abbiamo riferimenti solidi nei nostri genitori. Io, poi, sono una ragazza vintage. La modernità mi ...

Ginestra21 : ERA de MAGGIO Serena Rossi - sejcapsq : Bho per me fiction davvero bella, forse sono condizionata dal fatto che amo Serena Rossi ma davvero bella - caralamiave : @federicovizo87 Ma infatti non capisco questo continuo cambio di colore nonostante i numeri nonnsi abbassino. cosa… - IdaLa56 : Ma le 120 fiction chi è il personaggio o i personaggi che le hanno interpretate?A parte il Beppe Fiorello che ne ha… - Sabina85461577 : -