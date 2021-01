Selvaggia Roma e quel costume troppo stretto: tutto in vista – FOTO (Di sabato 30 gennaio 2021) Selvaggia Roma incanta i suoi fan con uno scatto in costume da bagno. Il bikini a malapena riesce a contenere tutto. Esplosiva! Il fascino dell’estate è insostituibile, soprattutto quando lo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Isabella Bellitto su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 30 gennaio 2021)incanta i suoi fan con uno scatto inda bagno. Il bikini a malapena riesce a contenere. Esplosiva! Il fascino dell’estate è insostituibile, sopratquando lo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Isabella Bellitto su BlogLive.it.

AlessiaGuetti : #Salvini quando scoprirà che Selvaggia Roma in realtà si chiama Sabrina Haddaji #GFvip - SimonaDiMartin9 : Jlo ti invoco @roma_selvaggia Cosa ne pensi che Pierpaolo finalista? #tzvip #GFvip #sovip - LucaCaTe007 : Pierpaolo deve dirre grazie a : -Selvaggia Roma -EliGreg -GiuliaSalemi #GFVIP - moncherew : Ditemi che non sono pazza e che qualcuno ha sentito il risucchio di suino. Savage eri tu? @roma_selvaggia #tzvip - ssicuramentee2 : SELVAGGIA stasera non c’è... ?????? #gfvip #prelemi @roma_selvaggia -