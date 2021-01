Se Candide vedesse la politica italiana | chiamerebbe Gentiloni per il dopo-Conte

Leggi su formiche

(Di sabato 30 gennaio 2021) Il titolo di questa rubrica nasce dal libro e dal personaggio da me da sempre più amato tra le mie intense e non sempre ordinate letture, ildi Voltaire, avendo tra l’altro io un grande debito culturale con l’illuminismo. I principali aspetti delmagistralmente scandito da Voltaire, erano un certo candore di fondo, una tendenza a porsi continue domande su grandi e piccoli temi, una fresca capacità di stupirsi, senza una forma di cinismo e disincanto, come proverò in qualche modo a fare io, mutando mutandis, nell’osservazione periodica in questa rubrica degli sviluppi delle nostre più significative vicende politiche, istituzionali e sociali, cercando di pormi dalla parte di un cittadino che si è depurato dall’aver vissuto per più di trent’anni, pur da tecnico imparziale, nei palazzi del potere. Il primo spunto che mi ha indotto a ...