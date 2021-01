“Scusa, cosa hai detto?”. Il Cantante mascherato, clamoroso scivolone di Patty Pravo. Pubblico in delirio (Di sabato 30 gennaio 2021) Venerdì 29 gennaio è andato in onda il primo appuntamento con ‘Il Cantante mascherato’, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Non è stato facile iniziare, visto che la sera prima un ballerino del corpo di ballo era stato colpito dal coronavirus, causando la quarantena di tutti gli altri colleghi. Per ovviare al problema la padrona di casa è stata costretta a chiamare i ballerini di ‘Ballando con le stelle’, che le hanno salvato praticamente la serata. Svelata inoltre la prima maschera. Si è praticamente ritirato il ‘Baby Alieno’. Dentro erano nascosti i quattro componenti de I Ricchi e Poveri, che hanno avuto molta difficoltà a condividere il poco spazio a disposizione. Ma la puntata è stata caratterizzata anche da gaffe da parte soprattutto della giudice Patty Pravo. Insieme a lei ci sono anche Flavio ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 30 gennaio 2021) Venerdì 29 gennaio è andato in onda il primo appuntamento con ‘Il’, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Non è stato facile iniziare, visto che la sera prima un ballerino del corpo di ballo era stato colpito dal coronavirus, causando la quarantena di tutti gli altri colleghi. Per ovviare al problema la padrona di casa è stata costretta a chiamare i ballerini di ‘Ballando con le stelle’, che le hanno salvato praticamente la serata. Svelata inoltre la prima maschera. Si è praticamente ritirato il ‘Baby Alieno’. Dentro erano nascosti i quattro componenti de I Ricchi e Poveri, che hanno avuto molta difficoltà a condividere il poco spazio a disposizione. Ma la puntata è stata caratterizzata anche da gaffe da parte soprattutto della giudice. Insieme a lei ci sono anche Flavio ...

tokyoxicy : Scusa cosa - isatbytheriver : è incredibile come mia madre adori mio fratello e faccia tutto per lui, ma appena glielo faccio notare lei si incaz… - falostesso : @Novacula_Occami @drpbrock @bermat @a_smeriglia chi ha parlato di rivoluzione scusa? Semmai vorrei sapere a te perc… - Ijmerence : Le persone che fanno cazzate e che poi non hanno neanche un minimo di decenza nel chiedere scusa ma l’unica cosa ch… - Camy_Britty : Ieri sentendo il discorso di Zenga senior al figlio, ho pensato 'toh, sembra di sentire i miei genitori!' Stamatt… -