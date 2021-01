Scuola, lunedì in classe tutti gli 8,3 milioni di studenti italiani (Di sabato 30 gennaio 2021) Dall'1 febbraio sarà possibile rientrare in aula in tutta Italia per gli istituti di ogni ordine e grado. Mancavano all’appello 7 regioni: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria e Sardegna. Ma c’è ancora attesa per le risposte definitive sull’esame di maturità Leggi su tg24.sky (Di sabato 30 gennaio 2021) Dall'1 febbraio sarà possibile rientrare in aula in tutta Italia per gli istituti di ogni ordine e grado. Mancavano all’appello 7 regioni: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria e Sardegna. Ma c’è ancora attesa per le risposte definitive sull’esame di maturità

Ultime Notizie dalla rete : Scuola lunedì Covid e scuola, il pasticcio delle regole: in molti licei napoletani rinviato il rientro in presenza

...e invitano a consultare il sito del liceo per conoscere i nuovi orari in vigore da lunedì. La ... che hanno interpretato i consigli come un'ordinanza, inondando la scuola di mail con richieste di Dad. È ...

Ritorno a scuola in Sicilia: dal 1° febbraio per le medie. Le superiori riaprono l'8 febbraio

...lunedì 1 febbraio rientreranno in classe gli studenti di seconda e terza media, che sono stati in Dad nei giorni scorsi in virtù della zona rossa. Gli studenti delle superiori che non vanno a scuola ...

Scuola: da oggi altre 3 regioni in presenza alle superiori. Anche la Lombardia riapre Il Sole 24 ORE