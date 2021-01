(Di sabato 30 gennaio 2021) Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Un prodotto anfetaminicole per"; un espediente "" e "devastante", "risultato da una dad che è didattica delegata, non a distanza, perché si esaurisce esclusivamente nello svolgimento delno a casa, complice una apparente 'presenza' sullo schermo". Non usa mezzi termini Paolonel commentare all'Adnkronos il nuovo trend in voga tra gli adolescenti, lo svolgimento filmato deia casa adida gara tratta da un videogioco che lo psichiatra e sociologo definisce: "Quanto di peggio e più anti-pedagogico sia stato inventato nell'ultimo anno, in cui questi geni che abbiamo ci hanno tolto tutto". "E' una nuova notizia che si aggiunge allo sfascio - ...

euro Io lo avevo già detto a marzo e aprile scorsi - sottolinea il sociologo Paolo- Non l ...all euro interno del mio libro euro Vulnerabili euro in un intero capitolo dedicato allaeuro ...... al di là dello schermo, un prof o un compagno di. I programmi hanno potuto così essere ... Come sottolinea lo psichiatra Paoloin una recente intervista ( qui il link: https://www.Roma, 30 gen. (Adnkronos) – “Un prodotto anfetaminico musicale per sentirsi vivi”; un espediente “terrificante” e “devastante”, “risultato da una dad che è didattica delegata, non a distanza, perché s ...Lo psichiatar Paolo Crepet analizza il fenomeno della violenza giovanile: colpa della dad che i giovani di fronte alla tentazione della televisione ...