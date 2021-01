Scontro su vaccini | cosa rivela pubblicazione contratto Ue-AstraZeneca

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 30 gennaio 2021) E' stato finalmente pubblicato dalla Commissione europea, oggi a Bruxelles, il "di fornitura anticipato" fra l'Ue eper ianti Covid da consegnare agli Stati membri nei prossimi meso. Ma l'azienda farmaceutica anglo svedese, invocando il segreto commerciale, ha chiesto e ottenuto di rendere illeggibili molte parti del testo, oscurandole con una striscia nera. Un piccolo giallo si è verificato nel pomeriggio, quando è emerso che alcune frasi oscurate potevano essere rimesse in chiaro usando un'applicazione di "Acrobat". La Commissione ha provveduto più tardi a cambiare il testo pubblicato, con una nuova versione in cui l'applicazione non funziona. Ma nel frattempo è statoto (paragrafi 7.4b, 7.4c e 7.4d) l'ammontare totale che l'Ue si è impegnata a pagare (e in parte ha già pagato) ...