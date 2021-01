CorriereCitta : Scomparso un ragazzino di 15 anni, si chiama Flavio: l’appello disperato della madre -

Ultime Notizie dalla rete : Scomparso ragazzino

Fanpage.it

Undi appena 12 anni risulterebbedalla giornata di ieri, venerdì 29 gennaio, a Milano. Kavindu, questo il suo nome, frequenta la scuola media Cagliero in via Veglia, in zona Zara. ...I militari si sono precipitati sul posto e hanno setacciato la provinciale trovando ilche eralunedì pomeriggio. Elias è stato trovato in buone condizioni di salute, ovviamente ...Il direttore sanitario dello Spallanzani ripercorre un anno in prima linea contro Covid "come sulle montagne russe". Appello al Governo che verrà: "Vaccinare, vaccinare, vaccinare. ReiThera darà una m ...I due minori, dopo essere stati accompagnati in Questura per gli adempimenti di rito, ed aver finalmente riabbracciato i genitori ...