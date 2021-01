Sci freestyle | i Mondiali di Moguls e Aerials si spostano ad Almaty

(Di sabato 30 gennaio 2021) IFISSki2021 si disputeranno in Kazakistan dall’8 all’11 marzo. La manifestazione, originariamente si doveva disputare a Zhangjiakou (Cina) ma la FIS ha deciso di cambiare strada a causa della pandemia. Idisi disputeranno ad: “Amiamo lo spirito dello sciqui in Kazakistan e siamo orgogliosi di apparire sulla mappa globale con il più alto livello di eventi“, ha detto il Segretario generale della Associazione sciistica del Kazakistan Askar Valiyev, “La città diè pronta ad accogliere tutti i partecipanti e possiamo assicurare di fornire condizioni sicure e affidabili per le squadre. A presto sui pendii soleggiati di ...

MirkoEfoglia : News???:Sci Freestyle?? CDM Feldberg???? skicross. Gara cancellata causa meteo, appuntamento a domani. #FIS #Skicross #Feldberg - BI_Italia : Francia, il #freestyler della neve tenta uno spettacolare #cavatappi: ma gli #sci si staccano - MirkoEfoglia : Eventi??????: 15:10Ciclocross Mondiali Ostend???? donne elite 15:30Volley Coppa Italia???? Civitanova-Modena 16:00Salto c… - RSIsport : I Mondiali di #aerials e #gobbe si disputeranno ad Almaty, in Kazakistan. #freestyle #FIS #RSISport -

Ultime Notizie dalla rete : Sci freestyle

OA Sport

Oscar Mandin, appassionato sciatorefrancese di 23 anni, si è lanciato in aria per provare un cavatappi, ma gli attacchi dei suoisi sono sganciati nello stesso momento. E Oscar li ha persi durante la rotazione. Per ...A Pechino, nel 2022, attrezzature firmate Liski Sport Equipment saranno presenti nelle venue che ospiterannoalpino (gare tecniche e di velocità), snowboard,, salto con gli, fondo e ...I Mondiali FIS Freestyle Ski Moguls e Aerials 2021 si disputeranno in Kazakistan dall'8 all'11 marzo. La manifestazione, originariamente si doveva disputare a Zhangjiakou (Cina) ma la FIS ha deciso di ...Oggi sabato 30 gennaio ci aspetta una ricchissima giornata riservata agli sport invernali. Ampio spazio alla Coppa del Mondo di sci alpino con il superG femminile a Garmisch e lo slalom maschile a Cha ...