Sci di fondo: Bolshunov più forte delle cadute, batte Klaebo e Golberg nella mass start di Falun. De Fabiani, buon sesto posto (Di sabato 30 gennaio 2021) Può anche cadere, ma non fa differenza: in questo momento Alexander Bolshunov, oltre che difficile da battere, è anche determinato a cancellare il brutto episodio della settimana scorsa con il finlandese Joni Maeki. Il russo fa sua la 15 km mass start a tecnica classica di Falun, mostrando con il suo 35’16?3 il concetto di forza che lo sta trascinando verso il bis in Coppa del Mondo, che appare sempre più inevitabile. Eppure le sue speranze sembravano finite, dopo che era rimasto coinvolto in una delle molte cadute che si sono verificate quest’oggi in prossimità dell’ultimo giro, una delle quali ha costretto al ritiro il norvegese Hans Christer Holund. In precedenza, gara abbastanza piatta, senza particolari movimenti fino alla parte conclusiva. Ed è ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) Può anche cadere, ma non fa differenza: in questo momento Alexander, oltre che difficile dare, è anche determinato a cancellare il brutto episodio della settimana scorsa con il finlandese Joni Maeki. Il russo fa sua la 15 kma tecnica classica di, mostrando con il suo 35’16?3 il concetto di forza che lo sta trascinando verso il bis in Coppa del Mondo, che appare sempre più inevitabile. Eppure le sue speranze sembravano finite, dopo che era rimasto coinvolto in unamolteche si sono verificate quest’oggi in prossimità dell’ultimo giro, unaquali ha costretto al ritiro il norvegese Hans Christer Holund. In precedenza, gara abbastanza piatta, senza particolari movimenti fino alla parte conclusiva. Ed è ...

zazoomblog : Sci di fondo: Bolshunov più forte delle cadute batte Klaebo e Golberg nella mass start di Falun. De Fabiani buon se… - aostasera : Sci di fondo, splendido sesto posto per De Fabiani nella 15 km mass start di Falun - MirkoEfoglia : Risultati??:Sci di Fondo CDM Falun???? 15 km tc ms (M) 1°BOLSHUNOV Alexander???? 2°KLAEBO Johannes Hoesflot???? +0.4 3°GO… - DanieleRaponi : #Bolshunov???? vince 15 km tc partenza in linea #Falun #Klaebo ???? 2 #Golberg ???? 3 #DeFabiani ???? 6 #Salvadori ???? 16… - LinkaTv : E' iniziato Sci di Fondo Femminile: Coppa su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: -

Ultime Notizie dalla rete : Sci fondo Sci: cdm; Noel vince slalom 1 Garmisch, male gli italiani

Il primo slalom speciale di cdm di Chamonix è stato vinto - sotto la pioggia e su una pista dal fondo sempre più fragile e rovinato - dal francese Clement Noel in 1.38.58. Secondo lo svizzero Ramon Zehnhaeusern in 1.38.74 e terzo l'austriaco Marco Schwarz in 1.38.77. Ancora una giornata ...

Sci, Cdm: Noel vince lo slalom a Chamonix, male gli italiani. I risultati

Il primo slalom speciale di Cdm di Chamonix è stato vinto - sotto la pioggia e su una pista dal fondo sempre più fragile e rovinato - dal francese Clement Noel in 1.38.58. Secondo lo svizzero Ramon Zehnhaeusern in 1.38.74 e terzo l'austriaco Marco Schwarz in 1.38.77. Ancora una giornata ...

Hamilton, fenomeno anche sugli sci di fondo. Ecco come si allena in quota La Gazzetta dello Sport Sci di fondo, mass start maschile Falun 2021: vince Bolshunov, sesto De Fabiani

Sci di fondo - Alexander Bolshunov vince la mass start maschile di Falun, Coppa del Mondo 2020/2021. Sesto Francesco De Fabiani.

LIVE Sci di fondo, Mass start Falun in DIRETTA: vince Bolshunov su Golberg e Klaebo, sesto Franceso De Fabiani!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma ed i pettorali di partenza 14:15 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa Mass start da Falun e vi augura un buon pro ...

Il primo slalom speciale di cdm di Chamonix è stato vinto - sotto la pioggia e su una pista dalsempre più fragile e rovinato - dal francese Clement Noel in 1.38.58. Secondo lo svizzero Ramon Zehnhaeusern in 1.38.74 e terzo l'austriaco Marco Schwarz in 1.38.77. Ancora una giornata ...Il primo slalom speciale di Cdm di Chamonix è stato vinto - sotto la pioggia e su una pista dalsempre più fragile e rovinato - dal francese Clement Noel in 1.38.58. Secondo lo svizzero Ramon Zehnhaeusern in 1.38.74 e terzo l'austriaco Marco Schwarz in 1.38.77. Ancora una giornata ...Sci di fondo - Alexander Bolshunov vince la mass start maschile di Falun, Coppa del Mondo 2020/2021. Sesto Francesco De Fabiani.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma ed i pettorali di partenza 14:15 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa Mass start da Falun e vi augura un buon pro ...