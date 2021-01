Sci Alpino, Federica Brignone: “Il tracciato era troppo facile”. Marta Bassino: “Ho sbagliato la traiettoria sul salto” (Di sabato 30 gennaio 2021) Prestazione non proprio convincente quella di Ferderica Brignone nel superG di Garmisch. L’azzurra ha commesso un errore sul salto che ne ha pregiudicato la prova, si è dovuta infatti accontentare della 12ma piazza. La vincitrice della Sfera di Cristallo dello scorso anno ha analizzato così la sua gara: “Era una gara molto facile, il tracciato non presentava difficoltà. Ho sbagliato sul salto e sono andata veramente lunga e ho perso velocità. Sono a tre decimi dal podio ma sono decima. Per prendere la Gut bisogna fare qualcosa di diverso, che io oggi non ho fatto“. Non bene Francesca Marsaglia che, a causa di uno scarso feeling con la pista, si è dovuta accontentare del 24° posto: “La neve era molto strana, io ero consapevole che non fosse la mia condizione preferita. Bisognava trovare ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) Prestazione non proprio convincente quella di Ferdericanel superG di Garmisch. L’azzurra ha commesso un errore sulche ne ha pregiudicato la prova, si è dovuta infatti accontentare della 12ma piazza. La vincitrice della Sfera di Cristallo dello scorso anno ha analizzato così la sua gara: “Era una gara molto, ilnon presentava difficoltà. Hosule sono andata veramente lunga e ho perso velocità. Sono a tre decimi dal podio ma sono decima. Per prendere la Gut bisogna fare qualcosa di diverso, che io oggi non ho fatto“. Non bene Francesca Marsaglia che, a causa di uno scarso feeling con la pista, si è dovuta accontentare del 24° posto: “La neve era molto strana, io ero consapevole che non fosse la mia condizione preferita. Bisognava trovare ...

sole24ore : Tutto è pronto a Cortina per ospitare i Campionati del mondo di sci alpino - _Carabinieri_ : Torna sul podio Federica #Brignone! L’App. del Centro Sportivo #Carabinieri conquista il terzo posto nel Super Giga… - Venice_Carnival : Il Carnevale di Venezia tra gli ospiti di #Cortina2021 La Cerimonia di Apertura dei Mondiali di Sci Alpino, che si… - MlcPazola : RT @RSIsport: ?????? Lara Gut-Behrami: 'A ottobre in tanti mi chiedevano se ero ancora in grado di vincere una gara e adesso si parla già di C… - IFlck : RT @RaiSport: #SciAlpino ? #CoppadelMondo ?? A #LaraGutBehrami il #SuperG di #Garmisch La svizzera ha preceduto #KajsaVickhoffLie e #Marie… -