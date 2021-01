Sarno | il fiume più inquinato d’Italia | il Masterplan dà i suoi frutti

(Di sabato 30 gennaio 2021) Il piano controlli e monitoraggio delsta finalmente mostrando i. A sigillare un percorso avviato da tempo, due operazioni degli ultimi giorni: una a monte e l’altra a valle delconsiderato tra i più inquinati d’Europa. I Carabinieri del NOE di Napoli hanno sequestrato un depuratore del polo nautico di Torre Annunziata. Si è accertato che l’impianto di depurazione per le acque nere dell’intero polo nautico presentava gravi malfunzionamenti, tanto che i rifiuti liquidi, tipo vernici e olii, all’interno di una vasca di accumulo, tramite un sistema di bypass e pompe sommerse venivano sversati e, quindi, smaltiti, direttamente sul terreno. Inoltre è stato scoperto che un ingente quantitativo di rifiuti speciali, anche pericolosi, era stato stoccato direttamente sul terreno ed esposto agli agenti ...

agro24tw : VIDEO – S.Marzano sul Sarno. Agricoltori e abitanti prigionieri del fiume - RTAlive1 : Fiume Sarno, La Mura(M5S): 'continuano i controlli dalla fonte alla foce per fermare gli scarichi”… - TeleradioNews : Disinquinamento del fiume Sarno - TeleradioNews : Disinquinamento del fiume Sarno -

Ultime Notizie dalla rete : Sarno fiume

TorreSette

..."Importante il coinvolgimento dei cittadini" "Continuano ad arrivare i risultati dei controlli che le forze dell'ordine stanno portando avanti lungo tutto il, controlli effettuati nell'...... muore una professoressa di, nuovi contagi e un'altra scuola chiusa 29 gennaio 2021 Salerno ... Unin piena, i messaggi di cordoglio sui social. Docente morta e nuova contagi La catena dei ...San Marzano sul Sarno. Allagamenti. La battagliera sindaca Carmela Zuottolo si è subito attivata fin dal suo insediamento per far fronte alla situazione ...Controlli Fiume Sarno, La Mura(M5S): “Dalla fonte alla foce per fermare gli scarichi” “Continuano ad arrivare i risultati dei controlli che le forze dell’ordine stanno por ...