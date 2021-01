Sanremo, Fedez rischia l'eliminazione: "Ha cantato il brano sui social" - (Di domenica 31 gennaio 2021) Novella Toloni Il rapper ha cantato su Instagram "Chiamami per nome" il brano che porterà al festival con Francesca Michielin e ora rischia la squalifica Tradito dal suo canale di comunicazione preferito. Così si potrebbe riassumere la gaffe che Fedez ha compiuto poche ore fa sulla sua pagina Instagram e che ora mette in forte discussione la sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo. Secondo quanto sta emergendo dai social network, il rapper avrebbe condiviso nelle storie della sua pagina Instagram un estratto della canzone in gara al prossimo Sanremo, violando di fatto il regolamento della kermesse canora. nodo 1919726 Tutto è avvenuto nel giro di un'ora. Uno stralcio della canzone pubblicata su Instagram, la cancellazione del video ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 31 gennaio 2021) Novella Toloni Il rapper hasu Instagram "Chiamami per nome" ilche porterà al festival con Francesca Michielin e orala squalifica Tradito dal suo canale di comunicazione preferito. Così si potrebbe riassumere la gaffe cheha compiuto poche ore fa sulla sua pagina Instagram e che ora mette in forte discussione la sua partecipazione al prossimo Festival di. Secondo quanto sta emergendo dainetwork, il rapper avrebbe condiviso nelle storie della sua pagina Instagram un estratto della canzone in gara al prossimo, violando di fatto il regolamento della kermesse canora. nodo 1919726 Tutto è avvenuto nel giro di un'ora. Uno stralcio della canzone pubblicata su Instagram, la cancellazione del video ...

