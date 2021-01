Sanremo, Fedez canta su Instagram “Chiamami per nome” e poi la toglie: rischia l’eliminazione (Di sabato 30 gennaio 2021) ''Chiamami per nome'', canta Fedez in una storia postata su Instagram e poi tolta in cui si sente un frammento della canzone di Sanremo con Lello e Chiara che ballano sullo sfon ... sul sito. Leggi su lastampa (Di sabato 30 gennaio 2021) ''per'',in una storia postata sue poi tolta in cui si sente un frammento della canzone dicon Lello e Chiara che ballano sullo sfon ... sul sito.

