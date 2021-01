Sanremo 2021 | a che punto siamo | ecco cosa ne sarà del Festival

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 gennaio 2021) Manca poco. Se le date dovessero essere confermate, mancherebbe un mese e poco più all’inizio deldi. E no, non sono solo canzonette. Il giro di soldi legato alla kermesse è notevole e per gli artisti (quindi le discografiche e tutto quello che ‘gira intorno alla musica‘) resta, a oggi, unica possibilità di esibizione. Secondo il parere di molti, sarebbe anche un ‘segnale’ per ripartire, per dare una spinta al settore dello spettacolo, così martoriato dalla pandemia. “Non vogliamo opporre Beethoven, Mozart o Monteverdi a. Sarebbe sciocco. Solo ricordarle che liquidare un settore oggi in gravissima difficoltà come un gruppo di protesta ‘sovvenzionata’ (per sua informazione la Società del Quartetto riceve sovvenzioni statali per un decimo del proprio bilancio) è parziale e dà un’idea distorta della questione: la ...