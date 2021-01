Sampdoria-Juventus: le ultime, le probabili formazioni e la diretta tv (Di sabato 30 gennaio 2021) La Sampdoria, dopo aver battuto in casa l’Inter di Antonio Conte, va a caccia di un altro scalpo casalingo centrando l’eventuale terza vittoria di fila contro la Juventus di Andrea Pirlo. L’ex campione del mondo, attualmente sulla panchina dei bianconeri, vuole i tre punti per continuare l’assalto alla zona altissima della classifica. Sampdoria-Juventus è il secondo anticipo del sabato di Serie A: ecco tutte le ultime, le probabili formazioni e la diretta tv del match del Luigi Ferraris. Le dichiarazioni di Ranieri e Pirlo alla vigilia del match Ecco le parole di Claudio Ranieri, mister della Sampdoria, alla vigilia del match contro la Juventus: “Quando penso ai bianconeri mi viene in mente una squadra che ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 30 gennaio 2021) La, dopo aver battuto in casa l’Inter di Antonio Conte, va a caccia di un altro scalpo casalingo centrando l’eventuale terza vittoria di fila contro ladi Andrea Pirlo. L’ex campione del mondo, attualmente sulla panchina dei bianconeri, vuole i tre punti per continuare l’assalto alla zona altissima della classifica.è il secondo anticipo del sabato di Serie A: ecco tutte le, lee latv del match del Luigi Ferraris. Le dichiarazioni di Ranieri e Pirlo alla vigilia del match Ecco le parole di Claudio Ranieri, mister della, alla vigilia del match contro la: “Quando penso ai bianconeri mi viene in mente una squadra che ha ...

juventusfc : E’ il momento della diretta con Mister @Pirlo_Official! LIVE su @JuventusTv ? - juventusfc : ?? Ore 13 ?? ???????? le parole di Mister @Pirlo_official su @JuventusTV! ?? - juventusfc : Di sicuro, se diciamo ??5??Goals contro la Samp, uno lo ricordate subito... Take a look: - globalfirstnews : RT @EasySoccerNews: 29/01/21 - Conferenza stampa Pirlo pre Sampdoria-Juventus: 29/01/21 - Conferenza stampa Pirlo pre Sampdoria-Juventus Pi… - globalfirstnews : RT @EasySoccerNews: Conferenza stampa Ranieri pre Sampdoria-Juventus: Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri è intervenuto in conferenz… -