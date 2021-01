Sampdoria-Juventus 0-2, le pagelle di CalcioWeb: la squadra di Pirlo c’è e risponde al Milan [FOTO] (Di sabato 30 gennaio 2021) La Juventus conferma il buon momento di forma e ha conquistato tre punti preziosissimi nel match della 20esima giornata del campionato di Serie A. Ottima prestazione di Federico Chiesa, come emerge anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. La squadra di Andrea Pirlo prova a prendere il pallino del gioco, bellissima azione degli attaccanti bianconeri e Chiesa porta in vantaggio gli ospiti. I campioni d’Italia in carica continuano ad attaccare e la difesa non rischia. L’occasione più grande è per Quagliarella, grandissimo intervento del difensore Chiellini. Il tecnico Ranieri si gioca le carte Torregrossa e Ramirez, ma i cambi non portano i frutti, entra Bernadeschi per Morata. Nel finale la chiude Ramsey su assist di Cuadrado. Finisce 0-2, in alto la ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 30 gennaio 2021) Laconferma il buon momento di forma e ha conquistato tre punti preziosissimi nel match della 20esima giornata del campionato di Serie A. Ottima prestazione di Federico Chiesa, come emerge anche dallepubblicate dalla redazione di. Ladi Andreaprova a prendere il pallino del gioco, bellissima azione degli attaccanti bianconeri e Chiesa porta in vantaggio gli ospiti. I campioni d’Italia in carica continuano ad attaccare e la difesa non rischia. L’occasione più grande è per Quagliarella, grandissimo intervento del difensore Chiellini. Il tecnico Ranieri si gioca le carte Torregrossa e Ramirez, ma i cambi non portano i frutti, entra Bernadeschi per Morata. Nel finale la chiude Ramsey su assist di Cuadrado. Finisce 0-2, in alto la ...

goal : Federico Chiesa and Aaron Ramsey score as Juventus beat Sampdoria ?? - juventusfc : KICK-OFF |??| Via, si parte! Tutti insieme, con determinazione verso l’obiettivo! ???? ???? LIVE MATCH ?… - juventusfc : E’ il momento della diretta con Mister @Pirlo_Official! LIVE su @JuventusTv ? - EhAmirul98_ : RT @goal: Federico Chiesa and Aaron Ramsey score as Juventus beat Sampdoria ?? - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Serie A, Sampdoria-Juve 0-2: reti di Chiesa e Ramsey: Serie A, Sampdori… -