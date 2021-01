Sampdoria-Juventus 0-2, Dybala: “Bravi ragazzi, voglio tornare in campo al più presto” (Di sabato 30 gennaio 2021) L’attaccante della Juventus, Paulo Dybala, al termine del match di Serie A vinto 2-0 contro la Sampdoria al Ferraris, ha voluto esprimere tutta la propria gioia per il successo bianconero: “Con voglia di tornare in campo al più presto! Bravi raga! +3 Juventus”. L’argentino, come si può notare dalla foto, sta lavorando in palestra per tornare il prima possibile e dare il proprio contribuito per raggiungere gli obiettivi stagionali. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paulo Dybala (@pauloDybala) SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 30 gennaio 2021) L’attaccante della, Paulo, al termine del match di Serie A vinto 2-0 contro laal Ferraris, ha voluto esprimere tutta la propria gioia per il successo bianconero: “Con voglia diinal piùraga! +3”. L’argentino, come si può notare dalla foto, sta lavorando in palestra peril prima possibile e dare il proprio contribuito per raggiungere gli obiettivi stagionali. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paulo(@paulo) SportFace.

