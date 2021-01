Sampdoria Juve 0-1 LIVE: bianconeri in controllo, male i blucerchiati (Di sabato 30 gennaio 2021) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 20ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Sampdoria e Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Ferraris”, Sampdoria e Juve si affrontano nel match valido per la 20ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Sampdoria Juve 0-1 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Al via Sampdoria Juventus 5? Tiro Adren Silva – Ottimo spunto di Bereszynski che costringe Szczesny a uscire con il pugno. Sulla ribattuta il centrocampista della Sampdoria spara alto 7? Tiro Quagliarella – Conclusione fuori misura del capitano della Sampdoria che da fuori area fa partire il tiro verso la porta, non inquadrandola 15? Corner ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 20ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Ferraris”,si affrontano nel match valido per la 20ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Al viantus 5? Tiro Adren Silva – Ottimo spunto di Bereszynski che costringe Szczesny a uscire con il pugno. Sulla ribattuta il centrocampista dellaspara alto 7? Tiro Quagliarella – Conclusione fuori misura del capitano dellache da fuori area fa partire il tiro verso la porta, non inquadrandola 15? Corner ...

juventusfc : KICK-OFF |??| Via, si parte! Tutti insieme, con determinazione verso l’obiettivo! ???? ???? LIVE MATCH ?… - juventusfc : E’ il momento della diretta con Mister @Pirlo_Official! LIVE su @JuventusTv ? - juventusfc : ?? Ore 13 ?? ???????? le parole di Mister @Pirlo_official su @JuventusTV! ?? - Edoardo73149138 : @franvanni La Sampdoria sta proteggendo il risultato per la Juve . - Bertolca10 : A dieci dalla fine, Juve in vantaggio sulla Sampdoria con il gol di Chiesa al 20°. #SampdoriaJuventus -