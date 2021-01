Saluto romano il Giorno della Memoria Indagati i tre consiglieri comunali di Cogoleto

lauraboldrini : Tre esponenti di minoranza della destra a #Cogoleto fanno il saluto romano. Nel Giorno della Memoria, quando si ric… - raffaellapaita : È gravissimo che nella Giornata della Memoria alcuni consiglieri del Comune di #Cogoleto abbiano fatto il saluto ro… - Agenzia_Ansa : Sono indagati per violazione della legge Mancino i tre consiglieri comunali di Cogoleto che nella seduta del 27 gen… - EsterP8 : RT @Agenzia_Ansa: Sono indagati per violazione della legge Mancino i tre consiglieri comunali di Cogoleto che nella seduta del 27 gennaio,… - Sonoinnocentema : RT @GiancarloDeRisi: Denunciati dalla Digos i tre consiglieri comunali di Cogoleto che il 27 gennaio scorso, Giorno della Memoria, avrebber… -

Per il pubblico ministero di Genova Francesco Cardona Albini, i consiglieri comunali di Cogoleto Valeria Amadei, Francesco Biamonti e Mauro Siri mentre votavano le delibere facendo il...... in cui si votava il bilancio ma si celebrava anche il giorno della Memoria, avrebbero ripetutamente fatto ilmentre votavano alcune delibere. I tre sono indagati per violazione della ...Comunque qualche segnale di avvio di campagna elettorale c’è. Non solo perché nessuno riesce a capire come diamine faranno a ...I tre indagati hanno fatto il saluto romano mentre votavano alcune delibere. Un gesto che non poteva restare impunito, per il procuratore aggiunto Francesco Pinto "si tratta di un'iscrizione doverosa.