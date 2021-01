Salerno | taglio del nastro al Centro Antiviolenza Leucosia

Leggi su anteprima24

(Di sabato 30 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Offrirà servizi gratuiti come l’ascolto telefonico, colloqui, valutazione del rischio, sostegno psicologico, consulenza legale e accoglienza specializzata per minori vittime la nuova sede salernitana dell’Associazione Differenza Donna Ong, con il”. Situato in via F. Patella, 10 a, iloltre ad accogliere richieste di sostegno delle donne sottoposte a molestie e violenza maschile, sarà il fulcro operativo del progetto “Dammi la mano”, percorso di resilienza e sostegno per bambini e bambine vittime di violenza assistita. Finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Politiche per la Famiglia sosterrà anche orfane ed orfani di femminicidio e donne, bambine e bambini in uscita dalla ...