Sabrina Salerno, rapporto difficile con il padre: "Non l'ho mai perdonato" (Di sabato 30 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Sabrina Salerno, il padre l'ha riconosciuta quando aveva 45 anni, come mai? La confessione: "Ha detto cose imperdonabili". Sabrina Salerno, il padre si è comportato con lei in modo imperdonabile: l'ha riconosciuta che ormai era adulta e per lei non c'è mai stato, come mai? La donna è stata ospite oggi a Verissimo e ha

