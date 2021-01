Sabrina Salerno racconta per la prima volta: “Ho vissuto un incubo. Ero la sua creatura, dovevo fare quello che mi diceva” (Di sabato 30 gennaio 2021) Un’altra ricca puntata di Verissimo quella di sabato 30 gennaio. Ospite di Silvia Toffanin anche Sabrina Salerno che racconta una delle esperienze più brutte della sua vita. Sabrina era molto giovane: “A 17 anni ho incontrato un uomo manipolatore, verbalmente violento, che cercava i miei punti deboli per colpirli e rendermi sempre più fragile. Era un uomo che riusciva a soggiogare tutte le persone che aveva a fianco. Non si dovrebbe parlare male di chi non c’è più, ma non posso perdonarlo perché non ha giustificazioni per il male che mi ha fatto”. Così la cantante parla del suo primo manager: “Guadagnava da tutti i miei proventi. Mi ha rubato tantissimi soldi e ha fatto delle cose che non si possono nemmeno raccontare. Non mi ha fatto avances sessuali, anche se avrebbe voluto, ma credo che abbia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) Un’altra ricca puntata di Verissimo quella di sabato 30 gennaio. Ospite di Silvia Toffanin anchecheuna delle esperienze più brutte della sua vita.era molto giovane: “A 17 anni ho incontrato un uomo manipolatore, verbalmente violento, che cercava i miei punti deboli per colpirli e rendermi sempre più fragile. Era un uomo che riusciva a soggiogare tutte le persone che aveva a fianco. Non si dovrebbe parlare male di chi non c’è più, ma non posso perdonarlo perché non ha giustificazioni per il male che mi ha fatto”. Così la cantante parla del suo primo manager: “Guadagnava da tutti i miei proventi. Mi ha rubato tantissimi soldi e ha fatto delle cose che non si possono nemmenore. Non mi ha fatto avances sessuali, anche se avrebbe voluto, ma credo che abbia ...

