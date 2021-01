Rugby: torna il Sei Nazioni ma senza pubblico (Di sabato 30 gennaio 2021) Il Sei Nazioni di Rugby torna senza pubblico ma con lo stesso fascino: l’edizione 2021 del torneo si aprirà il 6 febbraio a Roma con Italia-Francia torna il Sei Nazioni di Rugby, con un’edizione speciale rispetto agli anni scorsi, rispetto alle caratteristiche alla tradizione di un evento come questo, ovvero la totale mancanza del Terzo Tempo, causa pandemia. Al Foro… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 30 gennaio 2021) Il Seidima con lo stesso fascino: l’edizione 2021 del torneo si aprirà il 6 febbraio a Roma con Italia-Franciail Seidi, con un’edizione speciale rispetto agli anni scorsi, rispetto alle caratteristiche alla tradizione di un evento come questo, ovvero la totale mancanza del Terzo Tempo, causa pandemia. Al Foro… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Rugby torna Torna l'Italia di Smith, nella bio - bolla: 'Servono vittorie e facce di nuovi eroi'

Il paradosso, in un periodo per tutti così delicato, è che la pandemia di Covid - 19 porterà la Nazionale a disputare tanti match ravvicinati come mai in passato: 10 in cinque mesi. In novembre e ...

Rugby Lyons, con le Fiamme Oro un match equilibratissimo

Il Peroni TOP10 torna a Piacenza, con lo Stadio "Walter Beltrametti" che ospiterà questo sabato alle ore 14.30 la sfida tra Sitav Rugby Lyons e Fiamme Oro Rugby. Dopo aver affrontato in serie le quattro squadre più ...

Il XV biancoverde sabato in campo contro Munster

TREVISO - Domani pomeriggio (kick-off ore 18.00) il Benetton Rugby è atteso dal recupero del Round 5 di Guinness PRO14 2020/2021.

