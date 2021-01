Rugby | Pro 14 | Treviso | un drop la condanna al ko

Leggi su oasport

(Di sabato 30 gennaio 2021) Non trova il primo successo la Benettonin Guinness Pro 14,ta dala tempo scaduto di Hanrahan che regala la vittoria per 18-16 al Munster.che parte malissimo, ma poi rimonta e si porta avanti con la meta di Sarto, ma un pallone perso a 30 secondi dalla fine fa la differenza. Parte male la Benetton, che dopo tre minuti di gioco subisce una meta banalissima. Calcetto in avanti del Munster, pallone che rimbalza sulla bandierina, il difensore non riesce a calciare l’ovale fuori e Sweetnam schiaccia facilmente per lo 0-5 parziale. Insistono gli irlandesi, soffre tanto la squadra di casa e dopo un pessimo passaggio che viene intercettato è Scannell a schiacciare il meta e Munster che scappa via sullo 0-12. Prova a reagire, sfrutta un avanti ...