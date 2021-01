Rotta balcanica: i fantasmi del passato, l'orrore del presente. L'Italia? non pervenuta (Di sabato 30 gennaio 2021) I disperati della Rotta balcanica non entrano nel suk politico Italiano. Non portano voti, né fanno parte del Rinascimento saudita. Ma esistono. Sono donne e uomini, non numeri. Parte di una umanità ... Leggi su globalist (Di sabato 30 gennaio 2021) I disperati dellanon entrano nel suk politicono. Non portano voti, né fanno parte del Rinascimento saudita. Ma esistono. Sono donne e uomini, non numeri. Parte di una umanità ...

caritas_milano : Se questa è Europa? Fondi dell’Unione Europea per gestire la crisi umanitaria in #Bosnia oltre i propri confini.… - Tg3web : La chiamano 'rotta balcanica'. È il percorso che da anni i migranti seguono per arrivare dalla Grecia in nord Europ… - emergency_ong : Migliaia di #migranti sono bloccati in condizioni inumane sulla 'rotta balcanica,' ai confini orientali dell'… - nonnaangela60 : RT @ERivetta: Riammissioni dei migranti, Bruxelles si è svegliata: eurodeputati 'a caccia' dei responsabili - ERivetta : Riammissioni dei migranti, Bruxelles si è svegliata: eurodeputati 'a caccia' dei responsabili -