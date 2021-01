Rotta balcanica, eurodeputati bloccati dalla polizia croata. Majorino a TPI: “Stiamo bene e in serata saremo a Bihac” (Di sabato 30 gennaio 2021) Un fatto decisamente grave, ma per fortuna senza conseguenze immediate. Quelle diplomatiche, inevitabilmente, faranno il loro corso nei prossimi giorni. Raggiunto telefonicamente da TPI, l’europarlamentare milanese Pierfrancesco Majorino rassicura sulla situazione della delegazione italiana, in viaggio verso la Bosnia. “Stiamo tutti bene, siamo passati dall’altra parte e stasera saremo a Bihac”, spiega l’ex assessore al Welfare del Comune di Milano. La delegazione guidata da Brando Benifei e della quale fanno parte anche Alessandra Moretti e Pietro Bartolo è stata fermata dalla polizia croata al confine con la Bosnia, dove intendeva osservare le procedure osservate dalle forze dell’ordine per contrastare l’immigrazione. Nonostante la presenza di tre ... Leggi su tpi (Di sabato 30 gennaio 2021) Un fatto decisamente grave, ma per fortuna senza conseguenze immediate. Quelle diplomatiche, inevitabilmente, faranno il loro corso nei prossimi giorni. Raggiunto telefonicamente da TPI, l’europarlamentare milanese Pierfrancescorassicura sulla situazione della delegazione italiana, in viaggio verso la Bosnia. “tutti, siamo passati dall’altra parte e stasera”, spiega l’ex assessore al Welfare del Comune di Milano. La delegazione guidata da Brando Benifei e della quale fanno parte anche Alessandra Moretti e Pietro Bartolo è stata fermataal confine con la Bosnia, dove intendeva osservare le procedure osservate dalle forze dell’ordine per contrastare l’immigrazione. Nonostante la presenza di tre ...

Mi riferisco alle migliaia di richiedenti asilo e rifugiati che stanno tentando di arrivare in Europa attraverso la rotta balcanica " dalla Bosnia alla Croazia, dalla Slovenia all'Italia " subendo ...

Ispezionare il confine è un nostro diritto, è un nostro dovere", scrive invece Piero Bartolo, che in un altro tweet sottolinea: "I confini d'Europa lungo la rotta balcanica sono ben oltre questo ...

Nel 2020 oltre 4.000 migranti e rifugiati sono giunti al confine nord-est italiano dopo aver percorso la rotta balcanica. Si tratta di una rotta chiave per l’Italia, poiché almeno un quarto di tutti i ...

BRUXELLES Una delegazione di eurodeputati del Pd, in missione in Croazia e Bosnia per visitare i campi profughi alle frontiere tra i due Paesi e avere una testimonianza diretta della tragica situazion ...

