Roma zona gialla da lunedì 1 febbraio: cosa cambia per bar e ristoranti (Di sabato 30 gennaio 2021) Ultimo weekend in zona arancione per il Lazio perché, dopo due settimane, la Regione si prepara al passaggio in fascia gialla. Da lunedì 1 febbraio il Lazio ritorna in zona gialla: d’altra parte, i dati degli ultimi giorni sono incoraggianti con un Rt che da 0.94 (monitoraggio dell’ISS del 22 gennaio) è sceso e si è stabilizzato a 0.73. I tassi di occupazione dei posti letto totali di terapia intensiva e di area medica sono entrambi al di sotto della soglia di allerta, così come sono in diminuzione l’incidenza e il numero dei nuovi focolai. Numeri che hanno consentito alla Regione di ritornare in zona gialla con un lieve allentamento delle misure. Leggi anche: Coronavirus, approvato il vaccino AstraZeneca: è quello ‘made in Pomezia-Oxford’ Lazio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 30 gennaio 2021) Ultimo weekend inarancione per il Lazio perché, dopo due settimane, la Regione si prepara al passaggio in fascia. Dail Lazio ritorna in: d’altra parte, i dati degli ultimi giorni sono incoraggianti con un Rt che da 0.94 (monitoraggio dell’ISS del 22 gennaio) è sceso e si è stabilizzato a 0.73. I tassi di occupazione dei posti letto totali di terapia intensiva e di area medica sono entrambi al di sotto della soglia di allerta, così come sono in diminuzione l’incidenza e il numero dei nuovi focolai. Numeri che hanno consentito alla Regione di ritornare incon un lieve allentamento delle misure. Leggi anche: Coronavirus, approvato il vaccino AstraZeneca: è quello ‘made in Pomezia-Oxford’ Lazio ...

FontanaPres : ? La Lombardia deve essere collocata in zona arancione. Lo evidenziano i dati all’esame della Cabina di regia, anc… - petergomezblog : La Lombardia è finita sette giorni in zona rossa per un suo errore. Fontana accusa Roma, ma l’Iss documenti alla ma… - fattoquotidiano : Confinati in zona rossa per una settimana perché la Regione Lombardia ha comunicato all’Istituto Superiore di Sanit… - H24Parioli : Roma, oggi e domani in zona arancione: ecco cosa potremo fare - - _Stefano86 : RT @romatoday: Week end in zona arancione a Roma e nel Lazio, le regole. Da lunedì bar e ristoranti di nuovo aperti -