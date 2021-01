Roma | ufficiale il ritorno di El Shaarawy

(Di sabato 30 gennaio 2021) E’ildi Stephan Elalla. L’annuncio della firma del 28enne attaccante arriva dal sitodel club giallorosso: “L’ASè lieta di annunciare ildi Stephan Elnel Club. L’attaccante vestirà nuovamente la maglia giallorossa, dopo l’esperienza che lo ha visto protagonista nella Capitale tra il 2016 e il 2019”. “Quando arrivai ala prima volta mi resi conto che questa città e questo Club impiegano davvero poco tempo a entrarti dentro. Andandomene ho capito che ti restano nel cuore per sempre. Ora non vedo l’ora di tornare a lottare per questa maglia”, le parole di El. Funweek.

OfficialASRoma : Bentornato, @OfficialEl92! ???? ??

