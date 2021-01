Roma, sorveglianza speciale per leader di Forza Nuova Castellino: partecipò a protesta negazionista violando regole anti-Covid (Di sabato 30 gennaio 2021) Per due anni non potrà partecipare a manifestazioni pubbliche senza “il preventivo assenso dell’autorità competente”. Sono gli effetti della sorveglianza speciale per il leader di Forza Nuova Giuliano Castellino, al quale è stata applicata la misura per aver partecipato ad ottobre a manifestazioni negazioniste in piazzale Ostiense e piazza del Popolo contravvenendo alle norme antiCovid. In caso di violazioni all’esponente di Forza Nuova sarà “applicata la reclusione da uno a 5 anni” e sarà consentito l’arresto anche fuori flagranza. Nel pomeriggio di ieri gli agenti della Divisione anticrimine, diretta da Angela Altamura, hanno notificato il provvedimento di sorveglianza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) Per due anni non potrà partecipare a manifestazioni pubbliche senza “il preventivo assenso dell’autorità competente”. Sono gli effetti dellaper ildiGiuliano, al quale è stata applicata la misura per aver partecipato ad ottobre a manifestazioni negazioniste in piazzale Ostiense e piazza del Popolo contravvenendo alle norme. In caso di violazioni all’esponente disarà “applicata la reclusione da uno a 5 anni” e sarà consentito l’arresto anche fuori flagranza. Nel pomeriggio di ieri gli agenti della Divisionecrimine, diretta da Angela Altamura, hanno notificato il provvedimento di...

