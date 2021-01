Roma | si aggirano con fare sospetto e cercano di rubare nelle auto in sosta | sorpresi 2 ladri

(Di sabato 30 gennaio 2021) Due uomini, in due diverse circostanze, sono statidagli agenti di Polizia – impegnati nei servizi di controllo del territorio volti alla repressione dei reati predatori – mentre cercavano diall’interno delleinsul Lungotevere. I fatti Il primo, in ordine di tempo, a destare i sospetti degli investigatori del I Distretto Trevi Campo Marzio, diretto da Fabio Abis, è stato un uomo che, a bordo della propria utilitaria, procedeva a passo d’uomo e si accostava ad ognidi grossa cilindrata parcheggiata, scendeva e controllava, attraverso i finestrini, cosa ci fosse all’interno. Quando i poliziotti lo hanno fermato per controllarlo, ingli hanno trovato, occultati sotto al sedile anteriore, diversi arnesi ed oggetti atti allo scasso e per questo è ...

