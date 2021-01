Roma, sequestrati migliaia di farmaci anti-Covid illegali prodotti in Cina: erano in vendita nei market della Chinatown capitolina (Di sabato 30 gennaio 2021) Si chiama Ganmao Qingre Keli e al rione Esquilino di Roma, la Chinatown capitolina, era il farmaco che andava per la maggiore. Fino a ieri mattina, quando i carabinieri del Nas, su disposizione della Procura di Roma, hanno sequestrato ben 1070 dosi di quella che veniva definita “l’aspirina cinese”, utile sulla carta anche per attenuare gli effetti del Covid, in particolare il fortissimo mal di testa che arriva nei primi giorni di infezione. Scatola azzurra e blu, bugiardino tutto in caratteri cinesi, il Ganmao Qingre Keli veniva venduto nelle erboristerie intorno a Piazza Vittorio Emanuele II, pur non essendo stato mai approvato dall’Aifa, l’Agenzia italiana del Farmaco. All’interno delle confezioni, vi sono 10 bustine contenenti composto granulare da 6 grammi ciascuno e aiuterebbe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) Si chiama Ganmao Qingre Keli e al rione Esquilino di, la, era il farmaco che andava per la maggiore. Fino a ieri mattina, quando i carabinieri del Nas, su disposizioneProcura di, hanno sequestrato ben 1070 dosi di quella che veniva definita “l’aspirina cinese”, utile sulla carta anche per attenuare gli effetti del, in particolare il fortissimo mal di testa che arriva nei primi giorni di infezione. Scatola azzurra e blu, bugiardino tutto in caratteri cinesi, il Ganmao Qingre Keli veniva venduto nelle erboristerie intorno a Piazza Vittorio Emanuele II, pur non essendo stato mai approvato dall’Aifa, l’Agenzia italiana del Farmaco. All’interno delle confezioni, vi sono 10 bustine contenenti composto granulare da 6 grammi ciascuno e aiuterebbe ...

