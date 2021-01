Roma | schianto fatale nella notte | morto motociclista 22enne

(Di sabato 30 gennaio 2021) Tragedia a, ancora sangue sulle strade della Capitale. Ieri sera, intorno alle 23.00, in via del Casale di San Basilio, all’altezza di via Corinaldo, un ragazzo di 22 anni a bordo di una moto Honda CBR ha perso tragicamente la vita. Al momento pare che il suo sia l’unico veicolo coinvolto, ma la dinamica del sinistro è tutta da ricostruire. Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale diCapitale: sta agli gli agenti del IV Gruppo Tiburtino fare tutti gli accertamenti. Leggi anche: Tragedia sull’Appia, perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero:Giacomo, avrebbe compiuto 20 anni tra qualche giorno su Il Corriere della Città.

Ieri altro incidente a, avvenuto all'altezza dello svincolo di via Salaria sulla tangenziale. Si chiamava Raffaele Smaldone ed era un capitano dell'Esercito. Il militare, 33 anni, è stato ...tra un'auto e un furgone a Ziano, ferita una donna. I fatti sono accaduto questo pomeriggio,... Per motivi da chiarire la vettura e il furgone si sono scontrati mentre percorrevano via. L'...Tragedia a Roma, ancora sangue sulle strade della Capitale. Ieri sera, intorno alle 23.00, in via del Casale di San Basilio, all’altezza di via Corinaldo, un ragazzo di 22 anni a bordo di una moto Hon ...Smaldone è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Pertini ma i tentativi di soccorso sono stati vani. Non è ancora nota la dinamica dell'incidente.