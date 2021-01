Roma. Proteste in piazza contro il Covid, petardi e cassonetti incendiati: sorveglianza speciale per il leader di Forza Nuova Giuliano Castellino (Di sabato 30 gennaio 2021) E’ stato applicato a Giuliano Castellino, leader di Forza Nuova, la sorveglianza speciale proposta dal Questore. Gli agenti della Divisione Anticrimine, diretta da Angela Altamura – nel pomeriggio di ieri – hanno notificato il provvedimento di sorveglianza speciale nei confronti di Castellino Giuliano, emesso dal Tribunale Sezione Misure di Prevenzione di Roma su proposta del Questore Carmine Esposito. Giuliano Castellino, leader di Forza Nuova: ecco perché la sorveglianza speciale La proposta, è stata avanzata subito dopo gli episodi avvenuti nel mese di ottobre u.s. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 30 gennaio 2021) E’ stato applicato adi, laproposta dal Questore. Gli agenti della Divisione Anticrimine, diretta da Angela Altamura – nel pomeriggio di ieri – hanno notificato il provvedimento dinei confronti di, emesso dal Tribunale Sezione Misure di Prevenzione disu proposta del Questore Carmine Esposito.di: ecco perché laLa proposta, è stata avanzata subito dopo gli episodi avvenuti nel mese di ottobre u.s. ...

