Roma Ostiense, furgoncino rimane incastrato sotto il ponte: traffico in tilt (Di sabato 30 gennaio 2021) Incidente in via Cristoforo Colombo, dove un furgone ‘cassonato’ è rimasto incastrato sotto un ponte proprio all’altezza della via. Alle ore 11:20 circa è intervenuta la squadra 11A della sere Eur, in via Acqua Acetosa ad Ostiense proprio per l’incidente. Per l’operazioni di messa in sicurezza del mezzo e, soprattutto, per poterlo estrarre è stata necessaria l’autogru AG 10 della Rustica. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Attualmente la viabilità locale è stata interdetta al traffico. L'intervento dei Vigili del Fuoco 1 di 3 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 30 gennaio 2021) Incidente in via Cristoforo Colombo, dove un furgone ‘cassonato’ è rimastounproprio all’altezza della via. Alle ore 11:20 circa è intervenuta la squadra 11A della sere Eur, in via Acqua Acetosa adproprio per l’incidente. Per l’operazioni di messa in sicurezza del mezzo e, soprattutto, per poterlo estrarre è stata necessaria l’autogru AG 10 della Rustica. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Attualmente la viabilità locale è stata interdetta al. L'intervento dei Vigili del Fuoco 1 di 3 ...

LuceverdeRoma : ???#Roma - Via di Acqua Acetosa Ostiense ? CHIUSURA TEMPORANEA causa accertamenti tecnici altezza sottovia Crist… - roma_trasporti : #TrasportiRoma #Atac - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Raccordo Anulare ????code a tratti tra Via Del Mare Ostiense e Roma Sud > esterna ????code tra Via… - trilubiusgrow : RT @PLRomaCapitale: #Roma - Circonvallazione Ostiense - Traffico rallentato causa #incidente altezza Via Gaetano Casati in direzione Via Os… - PLRomaCapitale : #Roma - Circonvallazione Ostiense - Traffico rallentato causa #incidente altezza Via Gaetano Casati in direzione Via Ostiense -