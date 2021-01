Roma | medicinali e preparati illegali per combattere il Coronavirus | scoperta ‘farmacia’ abusiva

(Di sabato 30 gennaio 2021) Circa 3.000 farmaci ea base vegetali, spacciati come efficaci peril. E’ questo quello che i Finanzieri del Comando Provinciale dihanno scoperto: 2 persone sono state denunciate per i reati di ricettazione e venditadi. Vendita di farmaciper ilAll’interno di un minimarket ubicato nei pressi di via dell’Omo e gestito da un cittadino di nazionalità cinese, le Fiamme Gialle del 3° Nucleo Operativo Metropolitano hanno scovato, tra gli alimenti esposti per la vendita, oltre 2000 prodotti tra pastiglie, pillole, composti di erbe e tisane provenienti dalla Cina, con etichette prive di traduzione in lingua italiana. Un’altra “farmacia” illegale è stata ...

... è stata sventata dai Finanzieri del Comando Provinciale di, che hanno denunciato 2 persone per i reati di ricettazione e vendita abusiva di. All'interno di un minimarket nelle ...... spiega la Dott.ssa Daniela Galliano, Amministratore Delegato e Responsabile Centro PMA di IVI. L'Agenzia europea per i(EMA), sull'uso di vaccini di tipo mRNA nelle donne in ...Circa 3.000 farmaci e preparati a base vegetali, spacciati come efficaci per combattere il Coronavirus. E’ questo quello che i Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno scoperto: 2 persone sono ...L’immissione sul mercato di circa 3.000 farmaci e preparati a base vegetale, spacciati come efficaci per la cura del Coronavirus, è stata sventata dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, che h ...