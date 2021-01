Roma, Fonseca: “Contro il Verona sarà tosta. Non parlo di Dzeko. Mayoral sta facendo benissimo” (Di sabato 30 gennaio 2021) L'allenatore della Roma Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match Contro l'Hellas Verona: "Giocare Contro queste squadre è difficile, hanno sempre intenzione di attaccare. Per le big è complicato affrontarli perchè ti costringono a cambiare modo di giocare nel corso del match. Dzeko? Non voglio parlare di lui, lo farò magari la prossima settimana". Belle parole invece nei confronti di Mayoral: "Sta giocando molto bene, lavora per la squadra e ha sempre disputato buone partite. Anche lui è giovane ed è arrivato da poco in Italia. Non è facile avere i numeri che sta avendo lui".caption id="attachment 1083839" align="alignnone" width="4150" Fonseca, getty/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di sabato 30 gennaio 2021) L'allenatore dellaPauloha parlato in conferenza stampa alla vigilia del matchl'Hellas: "Giocarequeste squadre è difficile, hanno sempre intenzione di attaccare. Per le big è complicato affrontarli perchè ti costringono a cambiare modo di giocare nel corso del match.? Non voglio parlare di lui, lo farò magari la prossima settimana". Belle parole invece nei confronti di: "Sta giocando molto bene, lavora per la squadra e ha sempre disputato buone partite. Anche lui è giovane ed è arrivato da poco in Italia. Non è facile avere i numeri che sta avendo lui".caption id="attachment 1083839" align="alignnone" width="4150", getty/caption ITA Sport Press.

