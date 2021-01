Roma, farmaci e preparati illegali per combattere il Coronavirus: ecco cosa ha scoperto la Guardia di Finanza (Di sabato 30 gennaio 2021) Circa 3.000 farmaci e preparati a base vegetali, spacciati come efficaci per combattere il Coronavirus. E’ questo quello che i Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno scoperto: 2 persone sono state denunciate per i reati di ricettazione e vendita abusiva di medicinali. Roma. Vendita di farmaci illegali per il Coronavirus All’interno di un minimarket ubicato nei pressi di via dell’Omo e gestito da un cittadino di nazionalità cinese, le Fiamme Gialle del 3° Nucleo Operativo Metropolitano hanno scovato, tra gli alimenti esposti per la vendita, oltre 2000 prodotti tra pastiglie, pillole, composti di erbe e tisane provenienti dalla Cina, con etichette prive di traduzione in lingua italiana. Un’altra ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 30 gennaio 2021) Circa 3.000a base vegetali, spacciati come efficaci peril. E’ questo quello che i Finanzieri del Comando Provinciale dihanno: 2 persone sono state denunciate per i reati di ricettazione e vendita abusiva di medicinali.. Vendita diper ilAll’interno di un minimarket ubicato nei pressi di via dell’Omo e gestito da un cittadino di nazionalità cinese, le Fiamme Gialle del 3° Nucleo Operativo Metropolitano hanno scovato, tra gli alimenti esposti per la vendita, oltre 2000 prodotti tra pastiglie, pillole, composti di erbe e tisane provenienti dalla Cina, con etichette prive di traduzione in lingua italiana. Un’altra ...

