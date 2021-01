Roma | è ai domiciliari ma evade e va sotto casa della moglie | 43enne arrestato di nuovo

(Di sabato 30 gennaio 2021) Era agli arrestima ha pensato bene dire e di presentarsi, citofonando insistentemente. E’ per questo che T.V.S (queste le sue iniziali), un cittadino indiano di 43 anni, è statonuovamente ieri notte, alle ore 01.38, dagli agentiPolizia di StatoSezione Volanti e del Commissariato Colombo. I fatti Il 17 luglio scorso ilera statoposto alla misuracustodia cautelare in carcere per maltrattamenti in famiglia e lesioni in danno dei familiari. Successivamente, nell’ ottobre del 2020, la misura era stata sostituita con quella degli arresticon l’obbligo, per lo stesso, di non ...

