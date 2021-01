Roma, accerchiano due lavoratori pendolari per rapinarli: arrestati due tunisini (Di sabato 30 gennaio 2021) Hanno accerchiato due lavoratori pendolari, che stavano aspettando il treno per tornare a Latina, e hanno tentato di rubargli lo smartphone. E’ successo la scorsa notte ma i Carabinieri della Compagnia di Roma Centro, impegnati nell’attività di controllo del territorio nell’area dell’Esquilino e del principale scalo ferroviario della Capitale, li hanno rintracciati e arrestati: a finire in manette due cittadini tunisini di 22 e 24 anni, per tentata rapina. I fatti Il 22enne, già gravato da un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale e il 24enne invece sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma presso la Stazione Carabinieri di Roma San Basilio, entrambi senza fissa dimora e con precedenti, hanno accerchiato due muratori di 24 e 35 anni, in attesa del treno che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 30 gennaio 2021) Hanno accerchiato due, che stavano aspettando il treno per tornare a Latina, e hanno tentato di rubargli lo smartphone. E’ successo la scorsa notte ma i Carabinieri della Compagnia diCentro, impegnati nell’attività di controllo del territorio nell’area dell’Esquilino e del principale scalo ferroviario della Capitale, li hanno rintracciati e: a finire in manette due cittadinidi 22 e 24 anni, per tentata rapina. I fatti Il 22enne, già gravato da un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale e il 24enne invece sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma presso la Stazione Carabinieri diSan Basilio, entrambi senza fissa dimora e con precedenti, hanno accerchiato due muratori di 24 e 35 anni, in attesa del treno che ...

