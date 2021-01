Roberto Brunetti cerca lavoro | “Ho bisogno di lavorare sono disperato”

Leggi su ck12

(Di sabato 30 gennaio 2021), er Patata adessodisperatamenteanche conosciuto come Er Patata, ha lanciato un appello: “Hodi, vivo con il reddito di cittadinanza.” L’attore è stato da poco ospite di Barbara d’Urso, proprio per raccontare la sua difficile situazione economica, per via della pandemia Covid-19. “Hodi, sto vivendo con il reddito di cittadinanza.” L’appellolanciato da, ha un eco struggente nell’ultima puntata di Pomeriggio 5. L’attore ha raccontato la sua vita attuale descrivendo le difficoltà e la ristrettezza economica che sta ...