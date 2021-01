Roberta Siragusa | si aprono nuove indagini sui genitori di Pietro

Leggi su quotidianpost

(Di sabato 30 gennaio 2021)Morreale potrebbe non aver fatto tutto da solo: è questo il forte sospetto degli inquirenti, che pensano che il ragazzo sia stato aiutato da qualcuno. Il lasso di tempo tra la morte die il momento in cui Morreale si reca in caserma coied un avvocato, è infatti sufficientemente ampio per far sparire ogni traccia. Ieri sera a Quarto grado, sono state ricostruite le frenetiche ore di quella sera. I due ragazzini si trovavano ad una festa, dopo di che, come riferiscono le testimonianze degli amici, “sono andati via mentre litigavano“. Adesso, dall’analisi del cellulare di, emergono alcuni messaggi che la ragazzina si stava scambiando con il suo migliore amico, dal quale si percepisce la volontà didi mettere fine alla relazione con ...