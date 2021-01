(Di sabato 30 gennaio 2021) AGI - Nel 2020 sono stati settei cittadiniad essere multati dalla Polizia locale - per un totale di 1 milione di euro - per aver gettatoin strada. A metterli nei guai sono state leallestite dall'amministrazione capitolina per stroncare o almeno contenere il fenomeno incivile. "Siamo davvero stufi degli zozzoni che gettano divani, sedie, materassi e altriper ledi Roma", scrive su Facebook il sindaco Virginia Raggi. Lesono macchinegrafiche molto potenti che riescono ad immortalare "i volti e le targhe degli incivili che sporcano la nostra città. Di giorno, ma anche di notte, grazie alla tecnologia ad infrarossi. Abbiamo deciso di posizionare ...

Agenzia_Italia : Rifiuti sulle strade, le foto-trappole hanno incastrato 7 mila romani - sulsitodisimone : Rifiuti sulle strade, le foto-trappole hanno incastrato 7 mila romani - dariochierchia : RT @Agenzia_Italia: Rifiuti sulle strade, le foto-trappole hanno incastrato 7 mila romani - gianfrancomusi2 : RT @Agenzia_Italia: Rifiuti sulle strade, le foto-trappole hanno incastrato 7 mila romani - marchidomenico : RT @Agenzia_Italia: Rifiuti sulle strade, le foto-trappole hanno incastrato 7 mila romani -

Ultime Notizie dalla rete : Rifiuti sulle

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

... nei settori strategici quali energie rinnovabili, riuso dei, aeronautica, ricerca e ... come l'orografia straordinaria che contempla mare e montagna in un unico paesaggio specularedue ...Il dato trinese sulla differenziata porterà ad un alleggerimentobollette deie nel 2021 noteremo questi miglioramenti . Inoltre quest'anno si chiuderà pure il nuovo appalto del Covevar'...Tutela dei parchi e delle specie selvatiche. Ma anche delle acque e del paesaggio, oltre alla vigilanza sul rispetto delle norme sui rifiuti, in materia edilizia, sull’inquinamento acustico ed elettro ...Virginia Raggi annuncia su Facebook: "Siamo davvero stufi degli zozzoni che gettano divani, sedie, materassi e altri rifiuti per le strade" ...