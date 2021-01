Ricerche sul Velino, si sgancia e precipita dall'elicottero in volo il battipista (Di sabato 30 gennaio 2021) L'Aquila - Il battipista prelevato dall'elicottero Ericsson S-64 dalla stazione sciistica di Ovindoli, per essere trasportato sul luogo delle Ricerche dei quattro dispersi sul Monte Velino, è precipitato lungo il tragitto perché si è sganciato dal velivolo. L'operazione, già di per sé è molto complessa, aveva richiesto una preparazione lunga tutta la giornata e quando, intorno alle 17, sembrava essersi concretizzata, dopo pochi minuti dal decollo dell'elicottero da Ovindoli il battipista è precipitato al suolo, distruggendosi. Fortunatamente l'incidente non ha provocato ulteriori conseguenze né a terra né all'elicottero in volo. ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di sabato 30 gennaio 2021) L'Aquila - IlprelevatoEricsson S-64a stazione sciistica di Ovindoli, per essere trasportato sul luogo delledei quattro dispersi sul Monte, èto lungo il tragitto perché si èto dal veli. L'operazione, già di per sé è molto complessa, aveva richiesto una preparazione lunga tutta la giornata e quando, intorno alle 17, sembrava essersi concretizzata, dopo pochi minuti dal decollo dell'da Ovindoli ilto al suolo, distruggendosi. Fortunatamente l'incidente non ha provocato ulteriori conseguenze né a terra né all'in. ...

