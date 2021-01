Riaprono i musei | il Colosseo festeggia con un concerto | ingresso gratuito per l' Egizio di Torino

(Di sabato 30 gennaio 2021) commenta Ansa Dopo mesi di stop forzato, diversial pubblico a partire da lunedì 1 febbraio, anche se in modo contingentato, e nel pieno rispetto delle norme anti - Covid. A Roma ...

Ultime Notizie dalla rete : Riaprono musei

Lunedì primo febbraio i, i parchi archeologici, i luoghi di cultura e le mostrenelle regioni che il Ministero della Salute indica col colore giallo su indicazione del Comitato tecnico scientifico. Come ...Dopo 88 giorni di chiusura, a RomaVaticani. Variante brasiliana presente in 91% dei casi in AmazzoniaIn tutte le regioni con un basso grado di allerta apriranno al pubblico i luoghi della cultura, nei giorni feriali e con orari e modalità verificabili sui siti internet dei singoli istituti ...Sono molte le regioni che da lunedì potranno riaprire anche i musei, ma soltanto nei giorni feriali Dopo una prima, brevissima riapertura il 18 gennaio 2021, un piccolo spiraglio di luce torna a illum ...