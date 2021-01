Riapertura scuole superiori, in Sicilia i presidi non ci stanno: “Noi siamo pronti ma si naviga sempre a vista” [INTERVISTE] (Di sabato 30 gennaio 2021) Il caos dell'ordinanza ancora assente della regione Sicilia in merito all'apertura posticipata delle scuole superiori all'8 febbraio lascia indisposti i dirigenti scolastici dell'isola L'articolo Riapertura scuole superiori, in Sicilia i presidi non ci stanno: “Noi siamo pronti ma si naviga sempre a vista” INTERVISTE . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 30 gennaio 2021) Il caos dell'ordinanza ancora assente della regionein merito all'apertura posticipata delleall'8 febbraio lascia indisposti i dirigenti scolastici dell'isola L'articolo, innon ci: “Noima si

SkyTG24 : Scuola, lunedì in classe tutti gli 8,3 milioni di studenti italiani - matteosalvinimi : ...giustizia e riapertura in sicurezza delle scuole. Chi volesse discutere di questi temi concreti si può sedere al… - orizzontescuola : Riapertura scuole superiori, in Sicilia i presidi non ci stanno: “Noi siamo pronti ma si naviga sempre a vista” [IN… - mariateresaro16 : RT @AnselmiRossy: @al61101990 Chiedere di programmare per tempo il recovery fund, sbloccare i cantieri, programmare la riapertura delle sc… - catania_turi : RT @blogsicilia: Riapertura delle scuole, tamponi rapidi nel Siracusano, 633 test, 5 positivi - -