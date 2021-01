Reynolds, solo Roma. Ecco la foto che conferma tutto (Di domenica 31 gennaio 2021) E’ fatta per Bryan Reynolds alla Roma. Lo fa notare lo stesso calciatore attraverso i propri social, il terzino statunitense è partito per la Capitale. Ecco la foto all’aeroporto di Dallas da cui è partito e domani sarà in Italia per concludere le pratiche burocratiche con il club giallorosso. foto: Facebook Dallas Fc L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 31 gennaio 2021) E’ fatta per Bryanalla. Lo fa notare lo stesso calciatore attraverso i propri social, il terzino statunitense è partito per la Capitale.laall’aeroporto di Dallas da cui è partito e domani sarà in Italia per concludere le pratiche burocratiche con il club giallorosso.: Facebook Dallas Fc L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

